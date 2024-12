Il viaggio dell’Assessore della Lombardia all’Hitachi: ecco i nuovi treni prodotti a Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Una visita approfondita all’Hitachi Rail di Reggio Calabria, azienda che costruisce i treni ‘Caravaggio’ in servizio sulle linee ferroviarie lombarde, per toccare con mano l’iter della produzione dei nuovi convogli. Questo l’obiettivo dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Franco Lucente, che ha fatto tappa allo stabilimento reggino, in cui vengono costruiti i treni in servizio sul territorio regionale per Trenord. All’incontro istituzionale ha preso parte anche il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo e Fulvio Caradonna in qualità di consigliere delegato di FNM e presidente di FerrovieNord.

“Solo per i 123 treni ‘Caravaggio’ prodotti in questa sede – ha affermato Lucente – Regione Lombardia ha investito più di 1,1 miliardi di euro rispetto allo stanziamento totale di 1,7 miliardi per i 214 treni acquistati. Un impegno notevole, perché consideriamo il trasporto pubblico locale una priorità. In questa occasione – ha aggiunto – ho potuto constatare dal vivo una linea produttiva all’avanguardia, in grado di allestire convogli moderni, efficienti e funzionali alle esigenze del nostro territorio. Questo stabilimento è un’eccellenza e rappresenta una sorta di ‘ponte’ capace di unire il sud con il nord”.

“Entro il 2025 – ha proseguito l’assessore regionale lombardo – avremo in servizio sul territorio regionale una flotta totalmente rinnovata. E successivamente, ai 214 nuovi treni si aggiungeranno 14 convogli a idrogeno Alstom e 16 ‘Regio Express’, quelli che collegano i capoluoghi di provincia con il capoluogo di regione e con le principali città della Lombardia, nonché delle regioni italiane confinanti e del Cantone Ticino della Confederazione Elvetica”. “Abbiamo messo in campo uno sforzo notevole – ha concluso Lucente – per dare, in pochi anni, un volto nuovo al servizio ferroviario lombardo”.

Info e caratteristiche sui treni “Caravaggio”

Regione Lombardia ha acquistato 123 treni ‘Caravaggio’ da Hitachi Rail, per un totale di oltre 1.1 miliardi di euro. Attualmente sono 96 quelli in servizio sul territorio regionale, tutti prodotti nello stabilimento di Reggio Calabria tranne i primi due consegnati a Trenord, prodotti a Pistoia. I ‘Caravaggio’ sono treni elettrici a due piani, analoghi ai treni Rock di Trenitalia, in servizio nelle altre Regioni.

Esistono in varie versioni di lunghezza e allestimento:

la lunghezza può essere a 4 carrozze (8 in composizione doppia) oppure 5 carrozze (per ora la composizione doppia da 10 carrozze è utilizzata solo da Trenitalia, non da Trenord)

l’allestimento può essere normale, con area di prima classe o in versione aeroportuale.

La prima classe ha i tavolini davanti ai sedili. La versione aeroportuale ha posti normali e posti aeroportuali. Questi ultimi hanno lo spazio per i bagagli dietro ai sedili. I servizi per Malpensa sono previsti con treni a 5 carrozze mentre quelli futuri per Orio al Serio con treni da 4 carrozze in doppia composizione. Tutte le versioni hanno due bagni, aree per passeggini e biciclette. Tutte tranne gli aeroportuali hanno l’area family a un’estremità.

I treni a 4 carrozze si chiamano ETR.421. Quelli a 5 carrozze si chiamano ETR.522 (a volte indicati come ETR.521-S1). I posti offerti sono 443 nella versione normale a 4 carrozze e 573 in quella a 5 carrozze. Le versioni con prima classe e aeroportuali hanno un po’ meno posti, per via dei tavolini e delle bagagliere.

