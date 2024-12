Trump: “Putin ha perso, è arrivato il momento di finire questa guerra ridicola”. Ed esalta Meloni

StrettoWeb

Il Presidente degli USA Donald Trump, in una conversazione con il New York Post, ha ribadito che il leader ucraino Voldymyr Zelensky “vuole fare la pace. Non abbiamo parlato dei dettagli – ha affermato – Lui pensa che sia giunto il momento, e Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso: quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace. Sto elaborando un modo su come porre fine a questa guerra ridicola“, ha affermato.

Le posizioni di Trump, dunque, rimangono ben note. Vuole mettere fine alla guerra, lo dice da tempo, sta lavorando in tal senso e ora, forse per la prima volta pubblicamente, prova a mettere alle strette anche Putin. Poi, nella stessa intervista, esalta anche Giorgia Meloni. Il tycoon ha affermato di aver avuto un “grande” incontro con la premier italiana, che ha descritto come una persona “con molta energia”. “Sono stato molto con lei”, ha detto Trump di Meloni, sottolineando che hanno cenato insieme durante il ricevimento dei 60 leader mondiali. “È una vera e propria fonte di energia, te lo dico io. È fantastica“, ha affermato il presidente eletto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.