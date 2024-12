Le Terme di Galatro ospitano gli studenti dell’ITE Einaudi-Alvaro di Palmi per i percorsi PCTO

StrettoWeb

Altra tappa significativa del percorso PCTO per gli studenti dell’ITE Einaudi-Alvaro di Palmi è stata la visita alle terme di Galatro S.r.l. il 28 novembre 2024. La Prof.ssa Anna Maria Deodato, la prof.ssa Rosanna Condina e la prof.ssa Rosarita Vincenti sono stati i docenti accompagnatori presso la struttura di Galatro, che ha come amministratore unico il Dott. Domenico Lione. Obiettivo della visita è stato quello di fornire agli studenti un’esperienza diretta nel settore del benessere e della salute, permettendo loro di comprendere le dinamiche lavorative e le professionalità coinvolte in un’azienda termale.

Durante la visita, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le strutture e i servizi offerti, di interagire con i professionisti del benessere, di comprendere le attività gestionali ed amministrative, di praticare le soft skills nell’ambito della comunicazione e della relazione, fondamentali per le interazioni coi clienti. L’esperienza ha contribuito a collegare le conoscenze teoriche apprese a scuola con le reali dinamiche del mercato del lavoro, favorendo una formazione più completa e orientata al futuro.

Hanno dato convinto supporto all’importante opportunità formativa il DS dott. Giuseppe Eburnea, Dirigente Scolastico dell’Einaudi-Alvaro di Palmi, i Collaboratori del DS, Prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e la Prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, e il corpo docente d’indirizzo.

