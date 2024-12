Taormina, De Luca: “siamo il primo comune in Sicilia ad aver approvato il bilancio 2025/2027”

StrettoWeb

“Abbiamo finito in questo momento i lavori del consiglio comunale dopo oltre cinque ore di dibattito sui quindici punti posti all’ordine del giorno che sono stati tutti approvati. Siamo il primo comune in Sicilia (forse anche in Italia) ad aver approvato in consiglio comunale il bilancio 2025/2027 lasciandoci alle spalle una gestione contabile schizofrenica e truffaldina che ha causato il dissesto finanziario stasera definitivamente chiuso”, è quanto afferma soddisfatto il sindaco di Taormina, Cateno De Luca.

“Nei prossimi giorni pagheremo gli ultimi dieci milioni di euro di debiti che risalgono anche a trent’anni fa e potremo iniziare il 2025 con quella marcia in più che Taormina merita. Ringrazio tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione per aver votato e partecipato al dibattito sui singoli punti inseriti all’ordine del giorno“, rimarca De Luca.

