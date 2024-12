Taormina, che incanto! Acceso l’Albero di Natale a Piazza IX Aprile | FOTO

StrettoWeb

Avviate le iniziative natalizie a Taormina con l’accensione dell’Albero di Natale a Piazza IX Aprile. La splendida cittadina della provincia di Messina, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, questa sera aveva un fascino particolare con un’atmosfera altamente suggestiva. “Quest’anno l’Albero di Natale è stato donato dal Comune di Asiago. È stata un’emozione unica condividere questo momento con tutta la cittadinanza, e insieme al collega e amico Sindaco Roberto Rigoni Stern, con cui abbiamo idealmente acceso non solo le luci del nostro abete, ma anche lo spirito natalizio che unisce le nostre comunità. Il nostro albero, simbolo di amicizia e speranza, ha percorso molta strada per arrivare fino a qui, portando con sé il calore e il legame profondo che si è creato tra Taormina e Asiago”, è quanto afferma il sindaco Cateno De Luca.

“Un viaggio che oggi trova il suo culmine nella magia di questa serata, che ha illuminato i cuori di grandi e piccini. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha reso possibile questo evento, e a chi con il proprio lavoro e impegno ha contribuito a regalare a Taormina e ai suoi visitatori uno spettacolo indimenticabile. Il Natale è ufficialmente iniziato che la magia continui a risplendere nelle nostre strade, nelle nostre case e nei nostri cuori”, conclude De Luca.

