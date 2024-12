Un successo straordinario per il Villaggio di Natale a Cinquefrondi

StrettoWeb

Si è conclusa con grande entusiasmo l’inaugurazione del Villaggio di Natale a Cinquefrondi, un evento che ha incantato moltissimi visitatori e regalato momenti di pura magia. Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, la villa è stata trasformata in un vero e proprio paradiso natalizio, grazie alle straordinarie decorazioni e alle luminarie a tema che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva e affascinante.

Le vie della villa, ricchissime di luci e colori, hanno accolto tantissimi visitatori, tra cui numerosi bambini che si sono divertiti e coinvolti nelle tante attività proposte: balli e canti sulle note delle tradizionali melodie natalizie, trampolieri, mangiafuoco, gonfiabili, pop corn e zucchero filato. Un tripudio di allegria e sorrisi ha invaso ogni angolo, facendo di questo evento un’occasione imperdibile per famiglie e amici. Un’ulteriore sorpresa è stata la “Via del Vischio”, una passeggiata incantata completamente decorata con addobbi natalizi, che ha aggiunto un tocco di fascino in più al percorso del Villaggio, rendendolo un luogo ideale per scattare foto ricordo e vivere appieno la magia del Natale. Le strade della villa sono state gremite di persone che hanno potuto godere dell’atmosfera festiva, del vin brûlé e delle zeppole, assaporando il calore della tradizione natalizia.

L’inaugurazione ha visto anche la partecipazione di numerose associazioni locali, dei volontari del Servizio Civile Universale, degli operatori del progetto Viviamo Cinquefrondi, dei cittadini che, nonostante le iniziali condizioni meteorologiche, hanno contribuito con entusiasmo a rendere ancora più speciale questa manifestazione. A questi ultimi i più sinceri ringraziamenti per la loro costante partecipazione. Da non sottovalutare, inoltre, l’operato degli amministratori, i quali hanno sostenuto con il loro personale contributo economico le spese per gli addobbi e le decorazioni del Villaggio. Il Villaggio di Natale rimarrà aperto fino al 6 gennaio, offrendo ancora tante occasioni di divertimento e incanto. L’invito dell’Amministrazione comunale è non perdere l’opportunità di vivere la magia del Natale nei prossimi eventi organizzati per l’intero periodo festivo in un luogo ricco di sorprese e gioia per tutti!

