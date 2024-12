Serie D, il recupero Akragas-Paternò finisce 2-0: come cambia la classifica

StrettoWeb

Oltre agli Ottavi di Coppa Italia di Serie D, questo pomeriggio nel girone I si è giocato anche il recupero tra Akragas e Paternò, rinviato qualche settimana per via di un malore all’arbitro prima del fischio d’inizio. La sfida è terminata sul punteggio di 2-0, grazie alle reti di Da Silva e Tuccio: primo gol alla mezz’ora, secondo su rigore al 90′.

Con questo risultato il Paternò perde un’occasione per arrivare a ridosso di Sambiase, Reggina e Vibonese, gruppetto playoff, rimanendo a -4. Per la squadra di Agrigento, ultima in classifica, sono invece punti pesanti, perché le consentono di accorciare a -1 dall’Acireale penultimo. Primo successo per il nuovo allenatore Favarin, che riscatta l’esordio shock a Siracusa. La classifica resta molto corta nella parte bassa, a dimostrazione del fatto che – rispetto alla scorsa stagione – ad oggi non esiste una o più squadre materasso.

Di seguito la classifica dopo questa partita.

Classifica Serie D

Siracusa 32 Scafatese 29 Sambiase 26 Reggina 26 Vibonese 26 Paternò 22 Enna 19 Castrumfavara 18 Nissa 17 Igea Virtus 17 Locri 17 Pompei 16 Sancataldese 16 Ragusa 14 Sant’Agata 13 Licata 12 Acireale 11 Akragas 10

Prossimo turno

15ª giornata (domenica 8 dicembre alle ore 14.30)

Akragas-Vibonese

Acireale-Pompei

Enna-Nissa

Igea Virtus-Scafatese

Licata-Sambiase

Paternò-Siracusa

Reggina-Locri

Sant’Agata-Sancataldese

Ragusa-Castrumfavara

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.