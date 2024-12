Serie D, sempre più caos ad Acireale: si dimette mister Epifani

StrettoWeb

Sempre più caos ad Acireale, all’interno di quella che è una stagione iniziata male e proseguita peggio. Dopo la vittoria rocambolesca contro la Vibonese, due sconfitte di fila, di cui l’ultima a Sambiase, per 4-2. Due giorni dopo il poker subito, mister Epifani ha rassegnato le dimissioni. Lo comunica lo stesso club. “La SSD Città di Acireale 1946 rende noto di aver ricevuto e accolto le dimissioni da allenatore della prima squadra di mister Massimo Epifani, che ha palesato la volontà di fare un passo indietro di fronte al difficile momento tecnico che la squadra sta attraversando dopo le recenti sconfitte, nonostante la crescita dimostrata nell’ultimo periodo, che ha avuto come apice la bella vittoria sulla Vibonese”.

“Ringrazio quanti mi stati vicini in questi mesi di lavoro – ha dichiarato Epifani – tutte le belle persone che ho conosciuto ad Acireale, e in particolar modo il Presidente, Giovanni Di Mauro, la cui amicizia preserverò sempre”. In attesa di trovare un profilo idoneo alla panchina, la squadra viene momentaneamente affidata a mister Gianluca Russo”.

