Serie A-Operazione Nostalgia al Granillo: ufficiale il terzo nome del raduno, è un altro ex Reggina

Prosegue a grandi passi la macchina organizzativa per il raduno di Serie A-Operazione Nostalgia a Reggio Calabria. Tanti calciatori del passato, ex Reggina e non solo, saranno al Granillo il prossimo 14 giugno, così come annunciato dallo stesso brand nei mesi scorsi. E, dopo aver ufficializzato i primi due nomi – Nicola Amoruso e Massimo Taibi – ecco fuori il terzo. E’ sempre un ex Reggina e sui profili social erano stati svelati alcuni dettagli questa mattina: si tratta di Alessandro Lucarelli, capitano della squadra che si salvò dopo 11 punti di penalizzazione nel 2006-2007.

Ecco il post: “Non una. Due salvezze di fila. Quella storica targata 2006/07 impreziosita con la fascia di Capitano al braccio. C’è un altro grande ritorno al Granillo. Alessandro Lucarelli sarà con noi sabato 14 giugno al raduno di Operazione Nostalgia a Reggio Calabria. Solo con i primi 3 giocatori abbiamo superato il tetto delle 1.000 presenze in Serie A. 1.063 per esattezza. 386 per Alessandro Lucarelli, 380 per Nicola Amoruso e 297 per Massimo Taibi. Non male come inizio e mancano ancora 33 giocatori da ufficializzare”.

