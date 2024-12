Scuola Biblica Paolina a Reggio Calabria, si parte: tra qualche giorno la prima lezione

StrettoWeb

La Scuola Biblica Paolina dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova si prepara a dare ufficialmente inizio alle attività per l’anno pastorale 2024-2025. Inaugurata il 12 settembre scorso, in occasione dell’avvio del nuovo Anno Pastorale, la Scuola offre un cammino di approfondimento per quanti desiderano conoscere più da vicino la figura di san Paolo e riscoprire il valore e la forza del suo messaggio, ancora oggi incredibilmente attuale.

Con il tema Sui passi di Paolo, al passo di Gesù, il programma propone un cammino ricco di approfondimenti sulla figura dell’Apostolo delle Genti, con incontri, laboratori e attività pensati per far emergere l’attualità e la profondità del suo messaggio.

L’intero percorso formativo sarà articolato in tre macroaree tematiche, ciascuna area ad esplorare aspetti specifici della vita e del messaggio di san Paolo, legando riflessione teologica e impegno sociale per un cammino di approfondimento che durerà fino a maggio 2025, con altri incontri in primavera e a settembre.

Il percorso della Scuola Biblica Paolina dell’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova prenderà il via martedì 10 dicembre 2024 con un incontro dal titolo Riscoprire il Paolo storico: chi era veramente Paolo di Tarso?. Rientra nella prima delle tre macroaree dal titolo Alla scoperta di Paolo e delle nostre radici ecclesiali. A relazionare sarà il Prof. Daniele Fortuna, che guiderà il dibattito presso l’Aula Magna dell’Istituto superiore di Scienze religiose “monsignor V. Zoccali” alle 18.30.

Sarà un’occasione per esplorare, con una prospettiva storica e teologica, la figura dell’Apostolo, fondatore della Chiesa di Reggio Calabria-Bova.

Dopo questo primo momento, il 14 gennaio 2025, presso l’Auditorium della parrocchia San Paolo alla Rotonda a Reggio Calabria, si terrà un incontro sul tema Paolo di Tarso a Reggio: arte, storia ed iconografia. Moderato dall’architetto Maria Grazia Buffon, l’incontro vedrà gli interventi del Prof. padre Pasquale Triulcio e della dottoressa Lucia Lojacono, al termine dei quali ci sarà un dialogo con i partecipanti.

Sempre nell’ambito della prima macroarea rientra l’appuntamento organizzato in occasione della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, che si celebra dal 18 al 25 gennaio 2025. L’incontro, dal titolo In ascolto dei testi di Paolo, meditazioni ecumeniche sul Credo, sarà curato dal Prof. Daniele Fortuna e dal dott. Paolo Virdia.

Il programma della Scuola Biblica Paolina proseguirà con gli incontri della seconda macroarea (Paolo profeta di speranza e paradigma di Alleanza sociale) e della terza (Chiamati a libertà perché restassimo liberi… (Gal 5,1)). Che si svolgeranno tra il 18 febbraio e il 6 maggio 2025 (per i dettagli è possibile scaricare il programma completo qui).

Oltre agli incontri principali, il programma prevede laboratori pratici in presenza, che si svolgeranno nei mesi di maggio e settembre. Gli incontri si svolgeranno in modalità mista dalle 18.30 alle 20. I laboratori esclusivamente in presenza. Le iscrizioni alla Scuola Biblica Paolina sono aperte fino al 31 dicembre 2024. È possibile, inoltre, visitare il sito ufficiale della Scuola Biblica Paolina o contattare scuolapaolina@reggiobova.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.