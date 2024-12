Rugby, Serie C: bella vittoria del C.A.S. Rugby contro i Melrose di Milazzo

StrettoWeb

Bella vittoria del C.A.S. Rugby Reggio Calabria in Serie C sul campo di San Cristoforo. La partita disputata su un manto erboso allentato dalla pioggia, contro i Melrose di Milazzo, ha avuto un finale di 14 a 8 per i reggini. Finalmente il tecnico Poma ha potuto disporre di una formazione al completo, tanto che, per la prima volta in questo campionato la lista gara era formata da 22 atleti. Alcuni giocatori di esperienza rientrati in formazione hanno rafforzato ulteriormente la squadra del presidente Rositano.

La partita

Passano in vantaggio i siciliani con una meta non trasformata e si va sul 5 a 0, la squadra di casa capitanata da Maesano gioca spesso sulla metà campo ospite ma non riesce concretizzare, e su una azione di mischia che il pilone Mafrici schiaccia l’ovale nell’area di meta avversaria, la stessa viene trasformata da Riso e si va in vantaggio per 7 a 5. Gli amaranto continuano a pressare per chiudere la partita ed è su una bellissima azione che il mediano di mischia Ripepi con un passaggio ad incrocio lancia in meta Imbalzano, anche questa trasformata da Riso, e si va sul 14 a 5 per i locali.

A questo punto, i siciliani cercano in tutti i modi di fare risultato ma le loro incursioni vengono annullate dalla difesa reggina, Genua ad estremo è stato inesorabile, pronto ad annullare il gioco al piede degli avversari, i quali, riescono solo a prendere 3 punti con un calcio piazzato su punizione. La partita continua con un po’ di nervosismo in campo e qualche scaramuccia ma il fischio dell’arbitro decreta la fine dell’incontro. La formazione milazzese ha giocato bene, ma nulla ha potuto fare contro i reggini che avevano preparato la partita nei minimi particolari per portare a casa il bottino pieno. La prossima partita sarà in trasferta a Catania domenica 15 dicembre contro il San Gregorio. Nella stessa giornata anche la under 16 incontrerà i pari età del San Gregorio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.