Rino Gattuso eroe in Croazia, il retroscena di Rakitic: “entriamo negli spogliatoi e lo vediamo piangere”

Ha vinto tutto: campionati di Serie A, Champions League, la Coppa del Mondo. Eppure Rino Gattuso si emoziona ancora. Lo fa per un primo posto in Croazia, con il suo Hajduk Spalato, nonostante le difficoltà riscontrate e ben note soprattutto nelle scorse settimane, tra dimissioni e stipendi non pagati. Nell’ultimo match il calabrese ex Milan ha battuto per 1-0 la Dinamo Zagabria, consolidando il primato, e poi a fine gara è scoppiato a piangere.

A riferirlo è Ivan Rakitic, l’ex Barcellona ora tornato in patria. “Questi sono i momenti per cui tutti amiamo giocare a calcio – ha esordito il giocatore ai microfoni del club – E’ una sensazione indescrivibile. Entriamo negli spogliatoi, vediamo il nostro allenatore Gattuso con le lacrime agli occhi, e ha vinto tutto. È stato campione del mondo, ha alle spalle 800-900 partite. Quando lui è emotivo dopo una partita come questa, è qualcosa di speciale. Noi non siamo importanti, né io né Livaja, quello che conta è la sensazione che questo club ci dà”.

