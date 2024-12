Talmone, una dolce vetrina sul Corso Garibaldi: novità e idee per i regali di Natale | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Una vetrina dolce e raffinata in pieno centro a Reggio Calabria. Un negozio storico situato a pochi metri dalla nuova Piazza De Nava, ricco di leccornie che fanno venire l’acquolina in bocca ai vicinissimi Bronzi di Riace. Stiamo parlando di Talmone, uno dei negozi più amati di Reggio Calabria con alle spalle quasi un secolo di storia!

Pensate che, addirittura, Talmone era presente negli spot televisivi della prima tv in bianco e nero! Un viaggio iniziato con mamma Luigia Cuzzocrea, iniziale gerente del punto vendita, poi divenuta proprietaria negli anni 70. Una storia arrivata fino ai giorni nostri, quella di un negozio a conduzione familiare gestito oggi dalla figlia Maria Arnò, affiancata dal marito Maurizio Rizzica.

Talmone… non solo confetteria

Famosissimo per la vasta scelta di confetti, fra i quali spiccano quelli al bergamotto di Reggio Calabria, definire Talmone soltanto una confetteria è estremamente riduttivo. C’è letteralmente di tutto al suo interno, soprattutto per i più golosi. Parliamo di cioccolato di primissima qualità con marchi come Venchi, Lindt, Majani, Baratti e Streglio; caramelle di tutti i tipi; squisite liquirizie di Rossano che sottolineano la “volontà di valorizzare il nostro territorio”, racconta Maria Arnò ai nostri microfoni.

Una legame che si riflette anche nelle tante ceramiche calabresi e siciliane che adornano il negozio. Eh sì, perché vi abbiamo parlato di vetrina “dolce e raffinata“. Dopo il palato anche l’occhio vuole la sua parte. Talmone è anche il luogo ideale in cui comprare bomboniere per qualsiasi tipo di cerimonia, souvenir, porcellane e oggettistica.

Talmone, il luogo perfetto per un regalo di Natale originale

Se siete amanti del Natale e passate davanti alla vetrina di Talmone resterete ammaliati dall’atmosfera presente all’interno del negozio e vi verrà voglia di entrare! Un mondo fatto di piccoli Babbo Natale accompagnati dagli immancabili gnomi ed elfi, splendidi carillon a tema, particolari sfere con la neve all’interno e lucine colorate.

Va da sé che un negozio del genere è il luogo perfetto per un regalo di Natale. In vendita panettoni di tutti i tipi e per qualsiasi budget: da quello di Cannavacciuolo a Fiasconaro e De Vivo, passando per quello al bergamotto. Possibile anche la composizione di confezioni regalo, cesti, e box ricche di squisitezze o, se preferite, con oggetti a tema natalizio.

“E se non abito a Reggio Calabria?!“. Non c’è problema: basta contattare Talmone al numero 0965898543 o su WhatsApp al 327678239, comporre la propria box e vi verrà spedita in… qualsiasi parte del mondo vi troviate. “La primissima spedizione, un peluche, l’abbiamo fatta anni fa nel Regno Unito“, raccontano i proprietari, “poi abbiamo spedito anche in Australia e negli USA“.

Che dire… se volete fare un regalo originale con cui fare bella figura sotto l’albero, siete dei golosoni o volete la bomboniera perfetta per la vostra cerimonia, la risposta a Reggio Calabria è una sola: Talmone!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.