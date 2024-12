Reggio Calabria, studente del Principe di Piemonte del 1950 scrive a StrettoWeb: “spero che, con questa foto, qualcuno..”

StrettoWeb

Un ex alunno del 1950 della scuola Principe di Piemonte di Reggio Calabria ha inviato una lettera a StrettoWeb in cui si rivolge alla città intera. Ecco il testo integrale della lettera: “Egregio Direttore, leggendo la notizia su StrettoWeb, ho acquistato, e mi è stato recapitato proprio oggi, il recente libro “Principe di Piemonte-cento anni di scuola” della Dottoressa Laura Nicita, e “navigando” ho trovato e acquistato anche “Il Principe di Piemonte-La storia di una scuola-Cuore di Reggio Calabria” della Dottoressa Mimma Suraci edito nel 2008, perchè sono stato un alunno di questa scuola. Come sempre confido nella sua cortesia e gentilezza, se crede possa trovare spazio su Stretto Web la foto allegata, con la classe di IV elementare, datata 29 aprile 1950, dove è presente, citato nel libro della Dottoressa Suraci, il mio Maestro Scarfò, con in braccio un suo figlio, con l’altro figlio all’estrema destra della fila in basso, mentre io mi trovo proprio in mezzo a tutti i compagni”.

“La mia pagella di V, a completamento del ciclo elementare, è firmata dal Maestro Scarfò Luigi e l’indirizzo della scuola è indicato come piazza Castello. Spero che qualche compagno di 74 (settantaquattro) anni fa si riconosca e scriva a StrettoWeb. La ringrazio, e auguro buon lavoro. Felice Lopresti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.