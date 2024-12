Reggio Calabria, attività di spazzamento meccanizzato: divieto di sosta in alcune zone | DETTAGLI

StrettoWeb

Ecologia Oggi avvisa della presenza dei divieti di sosta in alcune zone della città per le attività di spazzamento meccanizzato. Per la precisione nei giorni 9, 10, 11 e 12, da mezzanotte alle 10 di mattina. “Divieto di sosta sulla sopraelevata del Porto per tutta la sua estensione dall’intersezione con Via Vecchia Pentimele (semaforo svincolo Porto) fino alla rotatoria con Via Vincenzo Florio, direzione nord-sud dalle ore 00.00 alle ore 10.00 del 9 e 10 dicembre per attività di spazzamento meccanizzato”, si legge nella prima comunicazione.

“Divieto di sosta sulla sopraelevata del Porto per tutta la sua estensione dall’intersezione con la rotatoria di Via Umberto Boccioni fino all’intersezione con Via Vecchia Pentimele (semaforo svincolo Porto), direzione Sud-Nord, direzione Sud-Nord dalle ore 00.00 alle ore 10.00 dell’11 e 12 dicembre per attività di spazzamento meccanizzato”, si legge nella seconda comunicazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.