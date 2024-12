Reggio Calabria, rifiuti e sporcizia in via Sbarre Centrali: residenti esasperati

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria è sommersa da rifiuti di ogni genere che invadono le strade sia del centro città che delle periferie. Nelle foto a corredo dell’articolo si nota come la Via Sbarre Centrali sia piena di cartacce, plastiche e rifiuti di ogni genere. I residenti sono esasperati e avviliti nel vedere la via invasa da rifiuti che spesso e volentieri otturano i tombini e creano allagamenti nelle strade.

