A Reggio Calabria la 3ª edizione del Premio “Piaceri & Sapori”, tra i premiati don Zampaglione

di Claudia Pugliese – Ieri presso la Villa Blanche Ricevimenti-Reggio Calabria di Pellaro su un’iniziativa della produzione di Graziano Tomarchio TV, sotto la conduzione di Dominga Pizzi, sono state premiate le eccellenze del territorio: chi si distingue per il proprio impegno nel territorio, nella comunità e nel sociale. Tra i premiati c’era anche don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano Sport Turismo e Tempo Libero, dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Don Giovanni Zampaglione nel ritirare il premio ha voluto sottolineare il suo impegno profuso in ogni comunità, sin dall’inizio (1998) della sua missione sacerdotale. Don Zampaglione continua a ribadire che la sua volontà è sempre stata essere il sacerdote di tutti; essere sacerdote di tutti significa essere prete in “uscita“, per andare a trovare la pecorella smarrita, afferma don Giovanni.

“Ovunque io mi trovi cerco di essere pastore con l’odore delle pecore, pastore capace di vivere, sorridere e piangere con la mia gente, quindi di comunicare con essa. A me piace anche un’altra espressione di Papa Francesco che prendo in prestito: “Mi fa schifo” il termine carriera ecclesiastica: spero venga abolito, mandato via come dice il Papa. Essere prete di “strada” mi porta a dedicarmi ai ragazzi che non vengono a messa, ecco perché spesso mi trovo ad organizzare momenti per stare insieme (karaoke, momenti ludici o andare allo stadio o concerti). Ai giovani vanno trasmessi valori sani e la capacità di amare l’altro e sentire la voglia di abitare la piazza divertendosi, vivendo appieno ogni festa e ogni momento condiviso. Se si abita la piazza o i luoghi di aggregazione si possono tessere relazioni e aprirsi al dialogo. I ragazzi devono tornare ad avere relazioni normali e solide, guardandosi negli occhi, e non relazioni virtuali e fugaci. Il miglior modo per avere relazioni e incontrarsi e parlare”, rimarca Zampaglione.

Subito dopo aver ricevuto il premio dalle mani di Tomarchio e Dominga Pizzi, che don Giovanni Zampaglione ha dedicato alla sua amata terra (Masella), ha voluto anche lui premiare Tomarchio per l’impegno profuso e la visibilità che dà a tutto il territorio di Montebello. Prima di proseguire con la premiazione, la presentatrice Dominga Pizzi ha chiesto a don Giovanni Zampaglione una preghiera per la pace. Il parroco, prima dell’inizio delle premiazioni ha voluto, altresì, rallegrare la serata con alcuni canzoni di diversi artisti famosi, poichè appassionato di canto.

