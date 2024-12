Lenti a contatto ‘nel sonno’, clienti famosi e Telethon: Ottica Roschetti, eccellenza a Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Si dice che gli occhi siano “lo specchio dell’anima” e in un mondo che lotta giornalmente, con fatica, per preservare la propria anima, anche prendersi cura della salute dei propri occhi è fondamentale.

Lo sanno bene la dottoressa Paola Roschetti e il dottor Domenico Morabito, professionisti che da diversi decenni si occupano di prevenzione, correzione e della salute degli occhi dei cittadini di Reggio Calabria presso Ottica Specializzata Roschetti.

La storia di Ottica Roschetti: professionalità, impegno sul territorio e clienti storici

Il centro situato in via Zecca, alla discesa del tapis roulant in zona Corso Garibaldi, è una vera e propria eccellenza reggina specializzata in optometria, lenti biometriche, ipovisione, diplopia, cheratocono, pachimetria, topografia, contattologia ed esame funzionale della vista. Una passione, un lavoro, una missione che nasce grazie a papà Antonino Roschetti, stimato professionista che da giovane, per seguire gli studi, viaggiava da Reggio Calabria fino a Venafro (Molise), nella più vicina scuola di ottica.

Competenze poi trasferite negli anni 70 sul suolo cittadino fondando Ottica Specializzata Roschetti, una delle più antiche e prestigiose della città. Un percorso che continua fino ai giorni nostri grazie alla figlia Paola Roschetti e al marito Domenico Morabito, professionisti dell’ottica reggina nonché insegnanti presso il Polo Tecnico Professionale Righi-Boccioni-Fermi, indirizzo ottico, nel quale formano giornalmente nuove generazioni di futuri professionisti non più costretti a viaggiare fuori regione.

Tantissimi i cittadini di Reggio Calabria che hanno scelto Ottica Specializzata Roschetti per l’acquisto di un’occhiale, l’esame della vista o un consulto specialistico. E non solo: nel corso dei decenni personalità come Enzo Biagi (al quale è stato regalato un occhiale laminato d’oro), Luciano De Crescenzo, il magistrato Cacopardo e tanti altri sono hanno fatto messo piede nello storico negozio reggino.

Lenti a contatto terapeutiche da Ottica Roschetti: cosa sono e come funzionano

Riconosciuto come “Centro di eccellenza visiva” dall’Accademia Optometristi, grazie ai casi risolti di assistiti con problematiche di vista fragile come ipovisione e diplopia, l’Ottica Specializzata Roschetti è specializzata anche in ortocheratologia, tecnica non chirurgica e non invasiva per la riduzione reversibile della miopia, di alcuni casi di astigmatismo, ipermetropia e presbiopia attraverso l’uso di speciali lenti a contatto “a geometria inversa”, studiata per modellare la cornea senza danneggiare la superficie dell’occhio.

Si tratta di lenti a contatto terapeutiche che correggono il difetto visivo mentre si dorme, permettendo di vedere bene a occhio nudo senza occhiali o lenti una volta sveglio. Non si portano, quindi, durante il giorno ma si indossano prima di dormire e si rimuovono la mattina consentendo di vedere correttamente per tutta la giornata. Sono adatte a tutte le età e i risultati si possono ottenere già dalla prima notte di utilizzo. Ovviamente, i tempi per una correzione completa del difetto visivo, con risultati durevoli per tutta la giornata, variano da soggetto a soggetto e dal grado di ametropia da correggere.

L’utilizzo di tali lenti a contatto non solo corregge il difetto visivo ma, come dimostrato da importanti studi come il “Singapore Study” del dottor Khoo e lo studio del dipartimento di Oftalmologia dell’Università di Tsukuba (Giappone), contiene e rallenta anche l’avanzare della miopia. L’effetto è, inoltre, reversibile: chiunque decidesse di interrompere l’utilizzo delle lenti ritornerà alle sue condizioni iniziali in breve tempo.

Tantissimi i reggini che si sono già rivolti al centro di via Zecca per provare le lenti terapeutiche trovando beneficio in ambito scolastico, lavorativo e soprattutto per affrontare concorsi in cui è richiesto il non utilizzo degli occhiali.

Ottica Roschetti e l’impegno con Telethon

Sotto le feste natalizie, l’Ottica Specializzata Roschetti ha deciso di impegnarsi anche nel sociale aderendo a una splendida iniziativa in collaborazione con Telethon. In qualità di volontari Telethon, la dottoressa Roschetti e il dottor Morabito hanno scelto di omaggiare i propri clienti con un regalo a proprie spese. Chiunque acquisterà un occhiale presso l’Ottica Specializzata Roschetti nel periodo natalizio riceverà una scatola di cioccolatini o delle candele Telethon in omaggio.

“Faremo questo dono ai nostri clienti facendoci noi carico delle offerte per la ricerca di Telethon alla quale crediamo fermamente”, sottolinea la dottoressa Roschetti. In questo modo, anche i clienti parteciperanno, indirettamente, a finanziare Telethon. Un motivo in più per vederci da Ottica Specializzata Roschetti, simbolo di professionalità e solidarietà sul territorio reggino.

