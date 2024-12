Reggio Calabria, orrore in spiaggia: rottweiler aggredisce uomo, delicato intervento al GOM per salvare il braccio

StrettoWeb

Si trova ancora ricoverato in ospedale l’uomo di 58 anni che sabato mattina è stato azzannato da un rottweiler mentre stava pescando in tutta tranquillità alla Tonnara di Palmi. L’uomo è stato attaccato dal cane che secondo le prime testimonianze è scappato al padrone, che non è riuscito a bloccarlo, e avrebbe aggredito il pescatore al braccio. Il 58enne per difendersi ha dovuto lanciarsi in mare per far mollare la presa al cane. Successivamente il malcapitato è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove tutt’ora si trova ricoverato nel reparto di reparto di chirurgia del Gom a Reggio Calabria. Il 58enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ricostruire il braccio ma non si esclude che l’uomo possa anche perdere l’arto.

