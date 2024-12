Reggio Calabria, nuovo laboratorio Gluten Free in pieno centro: “ma da noi può mangiare chiunque”. E per Natale prodotti speciali

StrettoWeb

“Origini – Gluten Free” è il nuovo locale senza glutine a Reggio Calabria. Operativo da maggio, in pieno centro (Via Cairoli 3/A, Piazza Sant’Agostino), ha già deliziato tantissimi clienti, cittadini e turisti che – curiosi – si sono fatti catturare dalle prelibatezze del locale, dolci e salate, prodotti senza glutine e senza lattosio. Clienti celiaci, soprattutto, ma non solo. E su questo vedremo perché.

Nonostante l’apertura di pochi mesi, e l’ottimo impatto in città, “Origini” vuole continuare a stupire e a farsi conoscere. Far capire, innanzitutto ai celiaci presenti nel territorio – ma anche ai turisti di passaggio – che c’è uno spazio bello, accogliente e profumato pronto a soddisfare ogni richiesta. Da pizze, arancini, focacce, calzoni e rustici di ogni tipo a cornetti, biscotti, torte e non solo. Passando dalla pasta fresca ai prodotti di bottega, sempre fatti in casa. Perché a catturare i passanti, prima della vista, è ancor di più l’odore, quello dei prodotti freschi mattutini utili per una buona colazione o uno spuntino. Oppure, successivamente, per un sostanzioso pranzo magari in pausa da lavoro, dopo la scuola o tra una sosta e l’altra.

L’obiettivo di “Origini”, come detto, è farsi conoscere ancora e sempre di più, dopo l’apertura di maggio e la stagione estiva, ma anche lanciare un messaggio che forse sfugge a molti: il laboratorio è Gluten Free, ma questo non è un limite, anzi. Lo spazio culinario è in realtà aperto a tutti, anche ai non celiaci. Chiunque può fare un salto all’interno del locale e assaggiare un buon cornetto, un delizioso trancio di pizza con un sorso di birra artigianale o acquistare della pasta fresca. La gastronomia, infatti, è praticamente identica a quella classica. Via libera per i celiaci, senza dubbio, ma ottima “tappa” in pieno centro per qualunque cittadino, curioso o turista.

Le novità per Natale

Un assist perfetto lo offre senza dubbio il periodo, quello di preparazione alle feste natalizie. In vista del Natale, dei cenoni, dei dolci della tradizione, anche “Origini – Gluten Free” si appresta ad offrire alla clientela una vasta gamma di prodotti: dai panettoni ai petrali passando per le consuete crispelle, chiunque può acquistare i dolci della tradizione fatti in casa, freschi e pronti ad essere regalati alla famiglia, agli amici, a tutti coloro a cui si renderà visita nel periodo più bello dell’anno, quello in cui ci si riunisce tutti insieme. A tal proposito sarà possibile ordinare le crispelle nelle giornate dell’8, 24 e 31 dicembre. L’8, pur essendo domenica, ci sarà l’apertura straordinaria di mattina. Inoltre, a breve sarà possibile visionare il menù di Natale del laboratorio: sarà pubblicato sui social. E della vasta gamma di prelibatezze è possibile dare un occhio attraverso la ricca gallery in alto a corredo dell’articolo, dove sfogliare ciò che il laboratorio offre.

Orari e informazioni

Il laboratorio si trova in Via Cairoli 3/A, Piazza Sant’Agostino, a pochi passi dal Duomo. E’ aperto dal lunedì al sabato dalle ore alle 14.30 e dalle 17 alle 20. Domenica chiuso. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale o le pagine social, Facebook e Instagram.

