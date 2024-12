Reggio Calabria, il Natale del Comune è già un flop? Delusione per l’albero di piazza Duomo: “doveva essere speciale…”

StrettoWeb

Sono giorni febbrili nel centro storico di Reggio Calabria per i preparativi e gli allestimenti legati al Natale 2024 che prevedono luminarie, addobbi e installazioni varie. Sabato scorso a Palazzo San Giorgio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Falcomatà, ha presentato in pompa magna grandi iniziative annunciando eventi straordinari e numerosi e promettendo un Natale diverso a quelli passati invece caratterizzati da clamorosi disservizi e numerose mancanze proprio da parte della stessa amministrazione (come dimenticare le casette vuote a Piazza Duomo e tanti Natale senza alcun evento in tutta la città).

In tanti, quindi, si aspettano una situazione diversa per quest’anno dando credito agli annunci dell’amministrazione ma tutto sembra infrangersi già sui primi preparativi. Infatti alla luce dell’attuale situazione, le promesse di un Natale migliore sono già vanificate dalla scelta dell’albero di Natale a piazza Duomo. L’Amministrazione aveva parlato di un albero fantastico e straordinario, e invece si tratta di un’opera in plastica che viene assemblata sul posto. Dure le reazioni dei cittadini, che si aspettavano un albero vero, profumato, come nelle grandi città e nelle principali piazze d’Italia e del mondo. Tra l’altro gli ultimi studi scientifici hanno anche confermato come l’albero vero sia molto più eco-sostenibile di quelli in plastica.

Questo albero ha avuto un costo di ben 100.000 euro, si tratta quindi di una cifra enorme ed è solo una minima parte del costo totale che il Comune ha dedicato per il Natale 2024 che ammonta ad 1 milione di euro. L’albero probabilmente verrà completato entro giorno 8 come da trazione e domenica, appunto, il primo cittadino procederà ad accendere le luci.

Insieme all’albero sono in fase di costruzione anche le tradizionali casette di Natale. Speriamo che quest’anno vengano quantomeno aperte…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.