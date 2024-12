Reggio Calabria, maxi vincita al Superenalotto: 238 mila euro nel centro storico della città, è festa grande

StrettoWeb

La fortuna sbarca ancora una volta in riva allo Stretto: è un weekend speciale per Reggio Calabria, baciata dalla Dea Bendata sempre nello stesso posto. Ieri, infatti, una vincita davvero stratosferica al Superenalotto: ben 238 mila euro da dividere tra 7 giocatori che avevano puntato tutto sulla quota poi risultata vincente. Ottengono, così, 34 mila euro ciascuno. Per loro sarà sicuramente un Natale diverso e più felice.

Il sistema era stato realizzato direttamente dalla bacheca sisal e, come la scorsa volta, una quota è stata venduta nell’agenzia del centro storico di Reggio Calabria, al Tapis Roulant di via Giudecca. Dove oggi è grande la festa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.