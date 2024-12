Reggio Calabria, giovani beccati con droga e grande quantità di contanti arrestati per spaccio | DETTAGLI

StrettoWeb

Un’attività è stata svolta dal personale dell’UPGSP di Reggio Calabria e ha portato all’arresto di un 22 enne e di un 20enne, entrambi di Reggio Calabria e con precedenti penali e di polizia, in flagranza di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso tra loro. I due giovani, durante un normale controllo svolto dai poliziotti della Volante, sono stati trovati in possesso di circa 56 grammi di marijuana e della somma in contanti di 1340 euro. Al termine dell’attività di polizia, su disposizione dell’A.G., i due sono stati collocati presso le proprie abitazioni in regime di detenzione domiciliare.

