Reggio Calabria, Gianluca De Rubertis in concerto: la musica d’autore approda a Villa Zerbi

StrettoWeb

Si terrà giovedì prossimo, presso la prestigiosa location di Villa Zerbi, il concerto di Gianluca De Rubertis, musicista e cantautore italiano, fondatore nel 2001 del gruppo indie Studiodavoli e successivamente componente del duo Il Genio insieme ad Alessandra Contini e cantautore solista dal 2012. L’evento è in programma per le ore 21:00 al piano superiore della Villa Zerbi.

La biografia del cantautore

Gianluca De Rubertis nasce a Lecce e cresce nella vicina Matino dove sperimenta fin da bambino la sua passione per la musica, cimentandosi con il pianoforte. Nel 2001 fonda insieme alla sorella Matilde De Rubertis, a Riccardo Schirinzi e a Giancarlo Belgiorno, gli Studiodavoli, gruppo influenzato dall’indie pop di gruppi come gli Stereolab. Dopo aver partecipato alle finali dell’Arezzo Wave festival nel 2002 pubblicano 2 album: Megalopolis (2004) e Decibels for Dummies (2006). Nel 2006 a Milano forma con con Alessandra Contini il duo Il Genio.

Il singolo di lancio, Pop porno diventa un vero e proprio tormentone. Nei primi mesi infatti viene notato da MTV, che ospita Il Genio in alcune apparizioni televisive, e da alcune riviste musicali e di costume e moda (come Vogue Italia e D – la Repubblica delle donne).[2] Il 13 giugno 2007 viene realizzato il videoclip e da quel momento il brano diviene un “fenomeno” del web.

Nel settembre 2008 Il Genio vince il premio “Indie Music Like”. Nello stesso mese prendono parte alla trasmissione televisiva Quelli che il calcio (Rai Due), dove si esibiscono in diretta. Il singolo Pop porno diventa a questo punto un tormentone grazie alla maliziosità del titolo e al ritornello accattivante. Nel febbraio 2010 viene registrato il secondo album Vivere negli anni ‘X. In luglio esce lo split album Il lato beat Vol. 1 che vede Il Genio collaborare con Dente nel brano Precipitevolissimevolmente. In ottobre Il Genio prende parte alla realizzazione dell’album Romanzo criminale – Il CD con il brano Roberta. Nel 2013 esce il terzo disco del duo, Una voce poco fa.

Nel 2012 Gianluca De Rubertis lancia il proprio progetto solista, pubblicando l’album Autoritratti con oggetti . Alla sua realizzazione hanno partecipato tra gli altri Rodrigo D’Erasmo e Roberto Dell’Era degli Afterhours, Gianluca Gambini (collaboratore di Dente), Enrico Gabrielli e Lorenzo Corti (chitarrista e collaboratore di Cesare Basile e de Le luci della centrale elettrica). Collabora con i Diaframma negli album Niente di serio (2012) e Preso nel vortice (2013).

Nell’ottobre 2015 pubblica il suo secondo album da solista L’universo elegante, in cui è presente il singolo Mai più, realizzato in collaborazione con Amanda Lear.[4] All’album partecipa anche Mauro Ermanno Giovanardi. Nel 2017 entra in studio con Roberto Dell’Era con il quale realizza un Ep a quattro mani, la raccolta contiene 4 tracce, due cover (“My Valentine” di Paul Mccartney e “Prigioniero del mondo” di Lucio Battisti) e due inediti (“La lunga estate calda” e “Siamo Argento”)

Il 23 Ottobre 2020 esce il terzo album in studio La Violenza della Luce, anticipato dal singolo Pantelleria, pubblicato il 4 settembre.[5] Seguono i singoli “Solo una bocca”, novembre 2020 e “La violenza della Luce” con la featuring di Brunori Sas, settembre 2021. Nell’aprile 2023 Gianluca De Rubertis lancia “Le piramidi”, il primo singolo di un nuovo album che si intitolerà “L’equazione del destino”. Seguono “Il pellicano” – “Era già tutto previsto” cover del brano di Riccardo Cocciante (lo stesso brano che ha fatto da colonna sonora al film di Sorrentino “Parthenope”) – “Eterno rosso” feat Camilla dei Ros. “Il concetto di virtù” con la featuring di Dente (gennaio 2024) – “Notte Oscura” (marzo 2024).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.