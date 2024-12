Reggio Calabria, Falduto: “una città non si costruisce con le feste, ma con le idee e il rispetto per la storia”

StrettoWeb

“In queste ore assistiamo con dispiacere allo smantellamento della fontana di Piazza Indipendenza, un simbolo storico della nostra città. Anche se negli ultimi anni era stata ridotta a fioriera, resta un elemento centrale della nostra identità urbana, legato ai ricordi e alla storia della comunità. Ogni intervento su simboli di questo valore dovrebbe prevedere un dialogo aperto con i cittadini e la presentazione trasparente di un progetto“, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, l’ex assessore del comune di Reggio Calabria nella giunta di Italo Falcomatà, l’imprenditore Giuseppe Falduto.

“Questa amministrazione sembra agire senza il necessario coinvolgimento pubblico”

“Purtroppo, questa amministrazione sembra agire senza il necessario coinvolgimento pubblico, spesso in accordo con una Sovrintendenza inflessibile con i privati, ma permissiva quando si tratta di decisioni che contrastano con i vincoli che dovrebbe imporre. Allo stesso tempo, vediamo milioni di euro destinati a eventi temporanei, come la festa di Capodanno, che il giorno dopo non lasciano nulla di concreto alla città. Capisco che una fontana o un’aiuola si possano smontare e rimontare cento volte, e che le festività meritino attenzione e risorse, ma queste spese straordinarie non possono sostituire investimenti strutturali e duraturi“, rimarca Falduto.

“Una città non può costruire il suo futuro su eventi effimeri”

“Il turismo e l’indotto sono importanti, ma una città non può costruire il suo futuro su eventi effimeri. Serve trasparenza, pianificazione e rispetto per il nostro patrimonio storico e culturale. La città è di tutti, e ogni cambiamento significativo deve essere condiviso con chi la vive ogni giorno. Chiediamo che le risorse (Comunali, Metropolitani, Regionali, Statali ed Europee ) che sono il frutto delle tasse che paghiamo vengano usate per costruire, non solo per brillare per una notte. Basta decisioni calate dall’alto e interventi che cancellano la nostra memoria storica senza un confronto con i cittadini”, conclude Falduto.

