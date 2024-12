Reggio Calabria, il 13 dicembre il convegno “Sulla strada dei diritti” | INFO

StrettoWeb

In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Kiwanis Club Reghion 2007 e il Kiwanis Club Juppiter, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Calabria, organizzano il convegno “Sulla Strada dei Diritti: Costruiamo un futuro migliore per tutti i bambini”, un evento dedicato alla tutela e alla promozione dei diritti dell’infanzia e degli adolescenti, con un focus particolare sui bambini con autismo.

Il convegno avrà luogo mercoledì 13 dicembre 2024, ore 17:00, presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria.

Obiettivi del convegno

L’evento si propone di:

• Fornire informazioni concrete sui diritti dei bambini e delle loro famiglie.

• Approfondire le modalità di accesso ai percorsi abilitativi e al progetto di vita.

• Riflettere sul ruolo delle istituzioni e delle associazioni nel garantire il supporto necessario.

Il programma

Saluti istituzionali:

• Silvia Biancolini, Presidente KC Reghion 2007

• Francesco Cardile, Presidente KC Juppiter

• Dott.ssa Lucia Anita Nucera, Assessore al Welfare e alle Minoranze Linguistiche

Interventi:

• On. Domenico Giannetta (Consiglio Regionale della Calabria)

“Diritti dei bambini tra l’essere e il divenire”

• Angela Villani (Associazione “Il Volo delle Farfalle”)

“L’informazione concreta dei diritti e il supporto alle famiglie durante il percorso abilitativo”

• Avv. Stefania Pedà

“L’iter per l’approvazione del progetto di vita”

• Prof. Vincenzo Maria Romeo (Psichiatra e Psicoanalista)

“Autismo ed epigenetica: letture e prospettive”

Conclusioni:

• Avv. Francesco Garaffa, Past Governatore K-DISM

Moderatrice:

• Dott.ssa Angela Latella

L’evento è aperto al pubblico ed è rivolto a chiunque desideri approfondire tematiche legate ai diritti dell’infanzia, al benessere dei bambini e al supporto necessario per i percorsi di crescita e inclusione.

