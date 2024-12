Reggio Calabria, clandestino ruba numerosi vestiti in un negozio del centro storico: doveva essere già espulso dall’Italia per violenze sessuali, rapine, furti e violenze

StrettoWeb

Gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino algerino di 42 anni resosi responsabile del reato di furto aggravato in danno di un’attività commerciale del centro città. L’uomo, è stato fermato dagli operatori delle Volanti, su indicazione della Sala Operativa della Questura, a seguito di una segnalazione di un cittadino al Centro Unico di Risposta che riferiva di un furto commesso da uno sconosciuto in un negozio di abbigliamento.

Gli Agenti hanno bloccato l’uomo, nei pressi dell’attività commerciale e lo hanno identificato compiutamente, nonostante i diversi alias. Il fermato è risultato cittadino algerino di 42 anni, destinatario dell’ordine del Questore di abbandonare il territorio italiano e pregiudicato per vari reati tra cui porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere, furto aggravato, violenza sessuale e rapina aggravata.

Nello zaino che il cittadino extracomunitario portava con se, a seguito di perquisizione, il personale delle Volanti ha rinvenuto la merce rubata, consistente in capi di abbigliamento ed ha quindi arrestato l’uomo per furto aggravato. L’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per il cittadino extracomunitario la misura dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana.

