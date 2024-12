Reggio Calabria, approvata in Commissione la mozione sull’istituzionalizzazione dei Festival tematici

StrettoWeb

Alla luce del notevole successo di pubblico riscontrato nell’arco di tutto il 2024, si fa strada la proposta di istituzionalizzare i Festival tematici pianificati dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e distribuiti su diversi mesi in modo da garantire una continua vivacità culturale sul territorio. Un passo in avanti in questo senso si è concretizzato con l’approvazione da parte della Settima Commissione (Istruzione, formazione e lavoro; Cultura e sport; Politiche giovanili; Tempo libero), presieduta da Marcantonino Malara, di una mozione proposta dal consigliere Filippo Quartuccio sulla quale si sono espressi favorevolmente 9 componenti dell’organismo consiliare, mentre altri 7 si sono astenuti.

La mozione dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale

La mozione, che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, ha come obiettivo l’adozione di una delibera di Giunta comunale che preveda l’istituzionalizzazione di determinati eventi quali: il “Cilea Liric & Classic Music Festival”, che ha attivato collaborazione tra artisti locali e internazionali, nonché la fruttuosa sinergia con il Conservatorio “Francesco Cilea”; il “Radici Festival”, che ha promosso la musica popolare calabrese e del Sud Italia; “Uno schermo sul mare – Lo specchio dipinto”, che grazie a una consistente rassegna di proiezioni ha permesso a molti cittadini di condividere un’esperienza nuova e suggestiva nella cornice del Waterfront; “Morgana Festival – Reggiofest 2024 – Cultura diffusa”, che ha garantito la propagazione di un’offerta culturale variegata (musica, danza e teatro) in luoghi diversi dal centro storico della città.

Obiettivo

L’obiettivo principale è provvedere “ad una programmazione e pianificazione degli interventi culturali già diversi mesi prima della realizzazione degli stessi – si legge nel testo della mozione – consentendo, in tal modo, una sempre migliore organizzazione in linea con quelli che sono i bisogni della comunità in termini di potenziamento della cultura e degli eventi di spettacolo“. Quartuccio, a margine della seduta della Commissione, ha dichiarato: “l’impegno concreto verso la storicizzazione dei Festival tematici potrà senza dubbio contribuire a creare dei punti di riferimento culturali ancora più solidi e favorirne, attraverso la loro riproposizione stagionale, la fruizione consapevole e condivisa da parte di tutti i reggini e dei tanti turisti che arrivano in città”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.