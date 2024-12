Reggio Calabria: Andrea Ferrentino nuovo Responsabile del dipartimento Decoro Urbano di Forza Italia

StrettoWeb

Venerdì 6 Dicembre, la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria ha ospitato un importante evento di Forza Italia, durante il quale sono stati presentati i nuovi organigrammi dei coordinamenti territoriali della provincia di Reggio Calabria. Tra le nomine di spicco vi è quella di Ferrentino come Responsabile del Dipartimento del Decoro Urbano. L’incontro che ha visto la partecipazione del Ministro per le Riforme istituzionali l’On. Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha registrato una notevole affluenza di militanti, dirigenti e cittadini.

“È l’inizio di una nuova sfida che intendo onorare con dedizione e impegno“, ha dichiarato Ferrentino dopo la nomina. “Lavoreremo come squadra,per un’attività politica sociale e culturale straordinaria, sempre vicini alle persone e presenti sui territori”, rimarca. Il neo-responsabile ha ringraziato i coordinatori regionali e provinciali di Forza Italia, On. Cannizzaro e On. Arruzzolo, per la fiducia accordata. Ha inoltre sottolineato l’importanza della presenza ai lavori del Ministro Casellati e dell’Europarlamentare Giusy Princi. A margine dell’evento, Ferrentino ha espresso un augurio di pronta guarigione al Presidente Roberto Occhiuto: “ti aspettiamo Presidente, per ricominciare a lavorare senza sosta”.

La riorganizzazione del partito nella provincia di Reggio Calabria segna un passo importante per Forza Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio in vista delle prossime sfide politiche.

