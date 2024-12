Il reggino Demetrio Marino (FdI) entra a far parte del Consiglio Nazionale di ANCI

StrettoWeb

“A nome mio personale e della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, desidero esprimere i più sentiti auguri di buon lavoro all’amico Demetrio Marino, Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, designato dal Partito a far parte del Consiglio Nazionale dell’ANCI”. Così in una nota il Presidente della Federazione Provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, Bruno Squillaci.

“Si tratta di una nomina prestigiosa e meritata, frutto di competenza e impegno che il consigliere Marino ha sempre dimostrato nell’esercizio del suo mandato. Questa designazione rappresenta anche una grande opportunità per Reggio Calabria e per l’intero territorio, potendo avere una voce qualificata e autorevole nel cuore dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in dialogo diretto con le più alte Istituzioni del Paese”, si legge ancora.

“La presenza di Demetrio Marino nel Consiglio Nazionale di ANCI è una chiara testimonianza della volontà di Fratelli d’Italia di investire su una classe dirigente capace e preparata, che sappia interpretare e difendere gli interessi dei cittadini con competenza e passione. Sono certo che Demetrio saprà svolgere questo nuovo incarico con lo stesso senso di responsabilità e con lo stesso spirito di servizio che hanno sempre caratterizzato il suo percorso politico. A lui, dunque, il nostro più caloroso augurio di buon lavoro, con la certezza che porterà Reggio Calabria e la Calabria al centro delle politiche nazionali per gli enti locali”, si chiude la nota.

