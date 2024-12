Reggina, Bonanno: “siamo amareggiati. Se arrivi sempre secondo sui contrasti…”

StrettoWeb

“Sarebbe troppo comodo darsi degli alibi che non ci competono, perché la Reggina ha un organico di 30 calciatori. Se tu arrivi sempre in ritardo su seconde palle e contrasti, significa che non c’è la motivazione giusta. Nessuno non teneva a questa partita, siamo la Reggina e dobbiamo onorare tutte le competizioni”. Così il DS della Reggina Bonanno al termine del match perso dagli amaranto ai rigori al Granillo contro l’Enna e valevole per la Coppa Italia di Serie D.

“Se giocatori di C giocano in D devo avere personalità e carattere per giocare nella Reggina. Il peso di questa piazza deve responsabilizzare in maniera positiva. Siamo un po’ amareggiati questa sera. Mercato? Abbiamo parlato col mister e sappiamo dove intervenire. Noi abbiamo già la nostra squadra, però, ed è forte”, ha aggiunto Bonanno.

