Reggina, dall’Akragas arriva Grillo: “se ne va anche per le contestazioni dei tifosi”

In una nota ufficiale, l’Akragas ha comunicato di aver ceduto alla Reggina il giocatore Paolo Grillo, esterno classe ’97 ad Agrigento da settembre 2023. Nessun annuncio ancora da parte del club amaranto, mentre quello siciliano ha anche fornito le motivazioni dell’addio. “La SSD Akragas – si legge – annuncia ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Paolo Grillo alla Reggina. La società esprime gratitudine per l’impegno e la dedizione dimostrati dal calciatore durante le due stagioni trascorse con la squadra, sottolineando le sue qualità non solo come atleta, ma anche come persona”.

“La decisione di Grillo – precisa il club – è stata influenzata da un’importante opportunità professionale ricevuta, ma anche dalle contestazioni che una parte della tifoseria gli ha rivolto. La società, riconoscendo l’importanza della nuova sfida per il giocatore, ha scelto di assecondare la sua richiesta, augurandogli il meglio per il futuro.

