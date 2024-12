Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi domenica 1 dicembre

StrettoWeb

Domenica 1 Dicembre a Reggio Calabria si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa significativa, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 75%. I venti, provenienti da Nord-Nord Ovest, si presenteranno con una velocità di circa 25 km/h, creando una sensazione di freschezza. L’umidità sarà piuttosto elevata, intorno al 65%.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno da 12,6°C a 13,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà sopra il 90%, e i venti manterranno una velocità di circa 20-26 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,25 mm.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un’intensificazione delle piogge, con valori di temperatura che scenderanno fino a 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 31 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 80%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,6 mm.

Infine, nella sera, tra le 18:00 e le 23:00, si prevede una lieve attenuazione delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a vedere nubi sparse. I venti saranno più leggeri, con velocità intorno ai 10 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di pioggia leggera e nuvolosità persistente. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +12.7° perc. +11.8° 0.23 mm 27.3 NNO max 39.5 Maestrale 67 % 1018 hPa 8 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 30 % 26.6 NNO max 39.9 Maestrale 69 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +13.2° perc. +12.4° 0.23 mm 20.9 NO max 30.6 Maestrale 71 % 1019 hPa 14 pioggia leggera +12.4° perc. +11.7° 0.6 mm 19.1 NO max 29 Maestrale 77 % 1018 hPa 17 pioggia leggera +11.9° perc. +11.3° 0.23 mm 10.4 NNO max 16.1 Maestrale 80 % 1018 hPa 20 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° prob. 23 % 11.3 N max 17.3 Tramontana 76 % 1019 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° prob. 22 % 12.9 N max 17.2 Tramontana 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:37

