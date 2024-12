Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi martedì 3 dicembre

StrettoWeb

Martedì 3 Dicembre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con pioggia leggera che accompagnerà i cittadini fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,2°C e i 16,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’attenzione particolare alle precipitazioni che, seppur leggere, si presenteranno in diverse fasce orarie.

Nella notte, tra le 04:00 e le 06:00, Messina sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 13,7°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che si aggireranno intorno a 0.32mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente. Dalle 07:00 alle 12:00, si continuerà a registrare pioggia leggera e cieli coperti. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo un massimo di 16,3°C. La velocità del vento si manterrà tra i 6km/h e i 12,1km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. Anche in questa fase, le precipitazioni saranno costanti, con valori che varieranno da 0.12mm a 0.18mm.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 16:00, le condizioni meteo rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un’intensità di pioggia che potrebbe raggiungere i 0.41mm. Le raffiche di vento si presenteranno più moderate, con velocità che varieranno tra i 9km/h e i 10,3km/h.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 13,2°C entro le 23:00. La probabilità di pioggia sarà assente, ma la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 100%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Dicembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera +13.7° perc. +13.3° 0.3 mm 4.8 O max 8 Ponente 82 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +14.2° perc. +13.6° 0.17 mm 8.6 O max 15.7 Ponente 77 % 1018 hPa 11 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° prob. 75 % 11.6 ONO max 16.2 Maestrale 66 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.41 mm 10.1 ONO max 15.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 17 nubi sparse +15° perc. +14.5° prob. 72 % 6.8 NO max 11.3 Maestrale 75 % 1016 hPa 20 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 3.1 O max 6.6 Ponente 76 % 1017 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 1.4 OSO max 5.4 Libeccio 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

