Poste Italiane, a Giuseppe Lasco il premio manager dell’anno 2024 di Italia Informa

StrettoWeb

Giuseppe Lasco, Direttore Generale di Poste Italiane, ha ricevuto il premio “Manager dell’anno 2024” di Italia Informa, promosso dall’omonimo quotidiano online economico-finanziario. Un riconoscimento all’eccellenza italiana e ai talenti che si impegnano ogni giorno nel mondo della Finanza, dell’Economia, dell’Arte, della Cultura e della Società civile. “Giuseppe Lasco, in qualità di Direttore Generale di Poste Italiane, è da sempre un convinto sostenitore del processo di trasformazione strategica dell’azienda, avendo posto al centro l’innovazione dei servizi e la modernizzazione logistica – si legge tra le motivazioni che hanno portato al riconoscimento -. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui Responsabile della Divisione Corporate Affairs e Condirettore Generale di Poste Italiane, oltre a posizioni apicali in Terna S.p.A., consolidando competenze in governance e strategia aziendale. Ha supportato l’accelerazione della crescita industriale di Poste Italiane, oggi pienamente allineata alle sfide del sistema Italia, confermando le eccellenti performance in ambito di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Ha, inoltre, sempre dimostrato grandi capacità di visione e operatività nei numerosi incarichi ricoperti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dei territori e al perseguimento del bene comune”.

La settima edizione del premio è stata incentrata su “Intelligenza Artificiale, Etica e Tecnologia: la centralità della Persona e il futuro dell’Era digitale”. La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, presso il Campus LUISS. Il Premio Italia Informa è l’appuntamento annuale che coinvolge i nomi più prestigiosi del mondo della Finanza, dell’Economia, dell’Arte, della Cultura e della Società civile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.