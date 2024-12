StrettoWeb

Una dolce tradizione che si rinnova di anno in anno con grande partecipazione e calore. In data 14 dicembre 2024, a partire dalle ore 17:00, in Piazza Lume a Pellaro, Reggio Calabria, ci sarà la presentazione della 23ª edizione del Presepe di Piazza Lume in Pellaro.

Si potranno gustare, tutti insieme, in un clima di gioia e di festa, prodotti tipici come le crispelle, sorseggiando un buon bicchiere di vino. Di seguito il programma dell’iniziativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.