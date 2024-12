Palmi, gli studenti dell’ITE Einaudi-Alvaro si sono recati presso alcune aziende del territorio

StrettoWeb

Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) per l’indirizzo ITE dell’Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi, su proposta della prof.ssa Anna Maria Deodato, docente di Scienze giuridiche ed economiche, il 24 ottobre 2024 gli allievi dell’istituto tecnico-economico pianigiano si sono recati presso le aziende “Antico Forno Nonna Esterina” di Roberto Crocitta e il bar pasticceria “Delice’s”, siti in via Concordato a Palmi. L’iniziativa ha avuto il merito di offrire agli studenti delle opportunità di apprendimento pratico relativo al funzionamento di un’impresa, nonché di stimolare la loro curiosità verso l’autoimprenditorialità. Docenti accompagnatori sono stati la Prof.ssa Anna Maria Deodato, la prof.ssa Rosarita Vincenti e il Prof. Salvatore Mazzeo.

Hanno dato sostegno e supporto all’importante opportunità formativa il DS dott. Giuseppe Eburnea, Dirigente Scolastico dell’Einaudi-Alvaro di Palmi, i Collaboratori del DS, Prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e la Prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, e il corpo docente d’indirizzo.

