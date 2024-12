Palmi, seminario su cyberviolenza e violenza di genere all’Einaudi-Alvaro

StrettoWeb

Il 5 dicembre 2024, presso la Sala Conferenze della Sede Centrale dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, si è tenuto un seminario sulla violenza di genere dal titolo “Read the Signs. Leggi i segnali della cyberviolenza”, proposto dal club “SOROPTIMIST” di Palmi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – Comando di Palmi. Il seminario ha inteso coinvolgere maggiormente gli studenti e renderli protagonisti rispetto alla necessità di mettere in atto azioni di sensibilizzazione sulla drammatica emergenza della violenza contro le donne. Sensibilizzare per contrastare e prevenire, utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere. Dopo l’indirizzo di saluto della prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza del dott. Giuseppe Eburnea, e della presidente del Soroptimist I Club Palmi, Dott.ssa Cettina Crocitti, hanno dialogato con gli studenti l’Avv. Maria Teresa Santoro, la Psicologa D.ssa Sofia Ciappina, il Maggiore Luca Ghiselli, Comandante Compagnia Carabinieri di Palmi, e il Capitano Anna Federica Saporoso, Servizio Psicologia Legione Carabinieri Catanzaro.

Su questo tema fondamentale, la scuola può e deve essere in prima linea accanto alle altre istituzioni. In questo senso la comunità dell’Einaudi-Alvaro ha messo in atto una serie di incontri di sensibilizzazione che hanno coinvolto tutti gli studenti e i docenti dei diversi indirizzi nel corso degli ultimi quindici giorni, grazie all’attento lavoro del DS dott. Giuseppe Eburnea, dei Collaboratori del DS, Prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e Prof.ssa Ottavia Silvana Morgante dello staff di Dirigenza, e di tutto il corpo docente.

