Palmi, boom di presenze per la Festa del Cioccolato

StrettoWeb

Si conclude una tre giorni di gusto e con un boom di presenze la quarta edizione della Festa del Cioccolato di Palmi, organizzata dalla nota agenzia andreacogliandroeventi. Migliaia e migliaia di visitatori hanno affollato per tre giorni tutto il corso Garibaldi, spettacolare location scelta dall’organizzazione. Cioccolato in tutte le sue espressioni, forme e in diversi gusti, dalle scarpette da donna tutta in cioccolato, al waffle da passeggio con crema calda. Un’esplosione di cacao sotto i gazebo, allestiti dai tantissimi cioccolatieri provenienti da più parti d’Italia proponendo il meglio dell’artigianato dolce, con prodotti di altissima qualità. Oltre al buonissimo cioccolato, migliaia di dolcezze per tutti i gusti e per tutte le tasche.

“Evento riuscito alla grande come ogni anno – dichiara l’organizzatore Andrea Cogliandro – la gente risponde sempre presente con persone che arrivano da ogni parte della Calabria e non per partecipare a questo entusiasmante evento ricco di gusto e spettacolo. Vorrei ringraziare tutti i maestri cioccolatieri che ogni anno mi affiancano in questa meravigliosa avventura, agli sponsor che mi sono sempre stati vicini. Non rimane che darci appuntamento al prossimo anno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.