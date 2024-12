Pallavolo, vittoria pesantissima per la OmiFer Palmi contro Porto Viro

StrettoWeb

Vittoria pesantissima per la OmiFer Palmi che tra le mura amiche del PalaSurace stende una lanciatissima Porto Viro per 3 set a 1 conquistando tre punti importantissimi per la classifica e per il morale della squadra. Il team guidato da Jorge Cannestracci ha impresso sin dalle prime battute un ritmo importante mandando in difficoltà la squadra di coach Moretto che ha faticato non poco a trovare i giusti correttivi. Per la squadra del presidente Pino Carbone arriva la prima vittoria da tre punti di questo campionato di serie A2 che rilancia le ambizioni di salvezza della OmiFer, che dovrà tenere i piedi ben saldi per terra, lottare e sudare tanto per recuperare punti preziosi in classifica.

Una vittoria cercata e voluta con le unghie e con i denti dalla OmiFer Palmi che non ha lasciato un solo pallone, tentando il tutto per tutto per andare a conquistare punti preziosi. Un cambio di passo evidente che ha trascinato il caloroso pubblico del PalaSurace che ha spinto la squadra oltre l’ostacolo Porto Viro. A descrivere quanto visto in campo l’impressionante il numero di muri messi a segno dai padroni di casa, ben 18, contro i soli 5 degli ospiti.

La gara. Coach Cannestracci si affida alla regia di Matteo Paris, con capitano Gitto centrale assieme a Maccarone, Sala sulla diagonale e Corrado Benavidez in banda, libero Donati. Mister Moretto risponde con Santambrogio palleggiatore, Arguelles opposto, Sperandio e Eccher centrali, Andreopoulos e Pedro schiacciatori, Morgese nel ruolo di libero.

Partono meglio gli ospiti che allungano sul 1 a 4, Palmi reagisce da grande squadra, il muro di Gitto rimette le cose in pari e l’ace di Benavidez firma il primo sorpasso (5/4). Il 99 del Palmi ha la mano caldissima, sigla una serie di aces e trascina i suoi sino al 9/4. Porto Vito stenta a reagire e Palmi prende il largo con l’ennesimo muro di Gitto (20/11). Il primo set è concluso, manco a dirlo, da un altro muro della OmiFer che frena la pipe tentata da Bellia ed è 25/12.

Sulle ali dell’entusiasmo la OmiFer continua a spingere anche nel secondo set e dopo un iniziale equilibrio (7/7), prende il largo (16/13). Sale in cattedra ancora Benavidez che firma il 19/15 con una ottima pipe. L’ace di Sala regala il punto numero 23 e la battuta out di Andreopoulos il punto del 25 a 19.

Terzo set

Il terzo set sembra poter ripetre quanto visto in quello precedente ma Porto Viro vende cara la pelle e gioca ottimamente sino alla fine partendo bene (0/3). Palmi è sempre in partita e l’ace di Sala firma il 4/4 poi il muro di Paris porta al primo vantaggio dei padroni di casa. Porto Viro rimette la testa avanti (9/10) ma il muro di Benavidez prima e Gitto poi, riporta Palmi sul 12/10. La gara scorre punto a punto e la scolta sembra arriva sul muro di Maccarone (23/22), Porto Viro pareggia i conti e Palmi torna ancora avanti (24/23). L’attacco di Magliano sembra fuori e il PalaSurace di illude sia fatta, Corrado si autoaccusa del tocco a muro prima del challange e Porto Viro va sul 24/24, l’inerzia cambia e la squadra di Moretto chiude 24/26 con l’attacco vincente di Andreopoulos.

Quarto set

Si va al quarto ma Palmi non cambia il modo di giocare: c’è in campo una convinzione mai vista e i frutti vengono raccolti. Il muro di Gitto firma il 6/3 e scava distanza vitale. Palmi mantiene distanza di sicurezza (12/8 firmata da un altro muro di Benavidez). Quindi l’attacco di Corrado prima (16/11) e il muro di Paris dopo (17/11), lanciano la OmiFer verso il volatone finale. Sala firma il 23/19, Guastamacchia a muro il 24/20 ed ancora l’ace di Sala a chiudere i giochi sul 25/20 finale.

TABELLINO

OmiFer Palmi-Delta Group Porto 3-1 (25-13, 25-19, 24-26, 25-20)

OmiFer Palmi: Mariani, Gitto 12, Donati (L), Maccarone 4, Corrado 10, Paris 4, Prosperi Turri (L), Sala 18, Carbone, Lawrence, Guastamacchia 1, Benavidez 21. Allenatori: Jorge Cannestracci e Domenico Arlotta.

Delta Group Porto Viro: Ballan 2, Arguelles 5, Magliano 8, Pedro 3, Sperandio 1, Innocenzi 5, Bellia 10, Andreopoulos 15, Morgese (L), Eccher 2, Chiloiro 1, Santambrogio 3; ne Ghirardi, Carlesso (L) . Allenatori: Daniele Morato e Massimo Zambonin.

Arbitri: Marco Colucci e Giovanni Ciaccio

Durata parziali: 22’, 25’, 35’, 31’. Totale: 1 ora e 53 minuti.

Battute punto/errori: Palmi 6/14, Porto Viro 6/13; Ricezione: Palmi 47%, Porto Viro 61%; Attacco: Palmi 46%, Porto Viro 35%; Muri punto: Palmi 18, Porto Viro 5.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.