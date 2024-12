Pallavolo, nulla da fare per la OmiFer Palmi che a Siena rimedia una nuova sconfitta

StrettoWeb

La OmiFer Palmi non riesce a centrare la prima vittoria in trasferta. Per gli uomini di coach Jorge Cannestracci arriva l’ennesima sconfitta in questo campionato. Un 3-0 netto quello subito da Gitto e compagni che provano a rimediare ad un primo set partito con equilibrio e finito male ed un secondo mai conteso, nel terzo set senza però riuscire a cambiare l’inerzia del match che alla fine sorride ai padroni di casa.

Primo set Coach Graziosi schiera Nevot al palleggio e Nelli opposto, Randazzo e Cattaneo schiacciatori, Trillini e Rossi centrali, Bonami libero. Cannestracci con Paris e Sala sulla diagonale palleggiatore-opposto, Benavidez e Corrado in banda, Gitto e Maccarone al centro, Donati libero. Le due squadre vanno avanti punto su punto dando vita ad un avvio di match equilibrato: si arriva sino al 18/18 senza che una delle due compagini prevalga. Poi Siena mette a segno il break decisivo e prende il largo sino al 25/20 che chiude il primo parziale.

Secondo set Siena inizia bene anche il secondo set, portandosi subito sull’8-4. Palmi non riesce a reagire a dovere ed il distacco tra le due squadre appare sin da subito incolmabile. L’Emma Villas continua a martellare forte e si porta sul 20-8. Preludio alla conclusione del secondo set che si chiude sul 25-14.

Terzo set. Il terzo set sembra quello più propenso ad accogliere le voglie di rivalsa della squadra calabrese: Sala va a segno sul servizio e la Omifer si porta sull’8/10. Siena reagisce e riequilibrio l’andamento del parziale sul 13/13. Spinge ancora e va in vantaggio: 18/16 e poi 20/16. Palmi si rifà sotto ma non basta: l’ultimo punto è di Cattaneo che chiude sul 25/22 che sigla il 3 a 0 finale.

Nulla da fare per la OmiFer, cui non bastano i 12 punti di Benavidez e gli 11 di Corrado, che non riesce a ripetere l’ottima prestazione di sette giorni fa contro Porto Viro e conquistare punti importanti per la classifica.

Tabellino

Emma Villas Siena – OmiFer Palmi 3-0 (25-20, 25-14, 25-22)

EMMA VILLAS SIENA: Trillini 6, Nevot 2, Bonami (L), Melato, Coser (L), Alan Patrick Araujo, Alpini, Nelli 14, Rossi 6, Pellegrini, Randazzo 13, Ceban, Cattaneo 17. Coach: Graziosi. Assistente: Monaci.

OMIFER PALMI: Mariani, Iovieno, Gitto 5, Donati (L), Maccarone 5, Corrado 11, Paris 2, Turri Prosperi (L), Sala 6, Concolino, Carbone, Lawrence, Guastamacchia, Benavidez 12. Coach: Cannestracci. Assistente: Arlotta.

Arbitri: Marco Pernpruner, Sergio Jacobacci

Durata del match: 1 ora e 19 minuti (29’, 21’, 29’).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.