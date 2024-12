Palermo: minacciato e rapinato un operatore del Le Iene

StrettoWeb

Rapinato a Palermo un operatore che stava girando immagini per la trasmissione televisiva ‘Le Iene‘ nello storico mercato di Ballarò, in via Nino Martoglio. Accerchiato da tre persone, tra cui una donna, lo hanno minacciato e poi strattonato facendogli cadere il cellulare, portato via dagli aggressori che sono fuggiti tra i vicoli del mercato. Lo smartphone è stato poi recuperato dai carabinieri che hanno seguito il segnale Gps del dispositivo. I tre hanno anche cercato di strappargli lo zaino che conteneva il computer.

