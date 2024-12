Palermo: cavallo cade in un dirupo, recuperato

StrettoWeb

I vigili del fuoco del comando provinciale stanno recuperando un cavallo caduto in un dirupo in contrada Manostalla a Partinico (Pa). L’allarme è stato lanciato dal proprietario che ha avvistato l’animale che si era smarrito. Per recuperarlo sarà necessario l’arrivo dell’elicottero da Catania. Il cavallo sarà imbracato e riaffidato alle cure dell’allevatore.

