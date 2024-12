Ospedale di Polistena, il Comitato a Tutela della Salute presenta un esposto in Procura

StrettoWeb

Oggi un nutrito numero di soci del Comitato a Tutela della Salute ha accompagnato la Presidente Marisa Valensise, a presentare un esposto in procura a tutela del diritto di cura nel nostro nosocomio, il Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. “La delibera n. 896 del 22/11/2024 non può passare inosservata, se non altro perchè a Polistena si attende da tempo questo ulteriore passo di qualità per il reparto già agli onori della cronaca per l’intensa attività di cardiostimolazione e non solo guidata dal dott. Amodeo ora in quiescenza. Invitiamo l’ASP di Reggio Calabria a rispettare gli impegni assunti con oltre 200 mila utenti. Un Governo Regionale sordo, incapace di rispettare gli impegni, attento e interessato solo a fare campagna acquisti per le prossime elezioni non può essere il nostro rappresentante politico. I disagi della gente non interessano a nessuno. Ammalarsi in Calabria è un dramma oltre la malattia”, c’è scritto in una nota del Comitato.

“Le Regioni del nord ,secondo i dati forniti da Agenas nel 2023 hanno beneficiato di oltre 1,2 miliardi di euro in prestazioni sanitari erogate a cittadini provenienti dalle regioni del sud. Quanto finiremo di ingrassare le casse di queste regioni? Quando la politica si occuperà principalmente della salute dei cittadini piuttosto che della poltrona? Quando potremmo vedere partire i lavori per il reparto di Oncologia previsto e ridotto ad oggi alla sola consulenza una volta a settimana? Quando si espleteranno i concorsi a Primari vacanti nel nostro Ospedale? È il momento di fare chiarezza su ciò che si dice e su ciò che si fa realmente. Noi abbiamo scelto da che parte stare, dalla parte dei cittadini e di tutti quelli che vivendo in democrazia ,sapranno cosa fare quando in vista delle elezioni, il politico di turno busserà alla loro porta”, conclude la nota.

