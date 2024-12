Omicidio Giulia Cecchettin, è arrivata la condanna: ergastolo per Filippo Turetta

StrettoWeb

Dopo una lunga giornata è arrivata la decisione su Filippo Turetta, che nel novembre del 2023 ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin. Il giovane omicida è stato condannato all’ergastolo. La sentenza della Corte d’Assise di Venezia è stata letta poco fa dal presidente del Collegio Stefano Manduzio. L’udienza, la quinta, prevedeva inizialmente le repliche del Pm, delle parti civili all’arringa della difesa e l’eventuale controreplica, che però non ci sono state.

“Abbiamo perso tutti come società. Nessuno mi tornerà indietro Giulia. Non sono né più triste né più sollevato rispetto a ieri o agli altri giorni. Non entro nel merito della pena, ho sempre detto che l’avrei rispettata. Si riparte coi messaggi di sempre: mi dedicherò alla Fondazione, andremo avanti cercando di salvare altre vite”. Così il padre di Giulia, Gino Cecchettin, subito dopo la sentenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.