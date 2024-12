Natale a Cinquefrondi, il programma con i concerti dei Teppisti dei Sogni e BigMama

StrettoWeb

“Il periodo natalizio è alle porte, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è pronta ad offrire a tutti un’esperienza unica ed indimenticabile con il lancio del suo Programma Natalizio 2024. Un calendario ricco di eventi, iniziative e sorprese, pensato per celebrare insieme lo spirito delle feste e promuovere valori di solidarietà, inclusività e gioia, ma anche momenti di riflessione ed attualità. Un ringraziamento a tutte le Associazioni, ai Volontari del SCU 2024, alla Città Metropolitana, al Progetto Viviamo Cinquefrondi ed a tutti coloro che con la loro preziosa ed insostituibile collaborazione hanno permesso la realizzazione di tutte le iniziative, contribuendo a creare un programma ampio con diverse tematiche che appassionerà diverse generazioni. Da domenica 8 dicembre, il nostro Villaggio di Natale coinvolgerà famiglie, bambini, giovani ed adulti con una serie di attività pensate per ogni fascia d’età”, è quanto scrive in una nota il sindaco Michele Conia e l’assessore Giada Porretta.

“Tra le principali iniziative in programma ci saranno le iniziative solidali come la consueta Cena di Beneficienza e l’evento de I Babbi Natale in Moto; Mercatini di Natale che, con prodotti artigianali, specialità gastronomiche locali e idee regalo uniche, offriranno un’atmosfera magica dove fare acquisti in totale serenità; laboratori creativi per bambini e bambine di ogni età e momenti di riflessione. Abbiamo voluto offrire, oltre a momenti di divertimento, anche momenti di riflessione come il Festival delle Migrazioni, arrivato alla Terza Edizione, la presentazione del libro “Come Foglie d’Acanto” di Michele Carilli e l’evento “Non sopporto le cose storte”, spettacolo dedicato al Capitano De Grazia“, rimarca la nota

“Regaleremo due concerti importanti che faranno oscillare nella nostra Piazza della Repubblica due generazioni a confronto con le performance, il 28 Dicembre, de I Teppisti dei Sogni ed il 30 Dicembre della cantante del momento BigMama, con start alle ore 22:00 ad ingresso gratuito. Il nostro augurio per questo Natale è che tutti possano vivere un periodo di serenità, speranza e rinnovata condivisione. Vi invitiamo a partecipare agli eventi che animeranno la nostra cittadina nei giorni festivi e ci faranno vivere la magia che questo periodo ci regala. L’Amministrazione augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo”, conclude la nota.

