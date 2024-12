Il Napoli si mette il kilt: 0-1 al Toro con McTominay, un ex Reggina stende la Lazio | CLASSIFICA

StrettoWeb

A piccoli passi, con vittorie di misura e la porta inviolata, il Napoli continua a blindare il primo posto. I ragazzi di Antonio Conte escono dall’Olimpico di Torino con 3 punti importanti, in un campo spesso ostico per tante squadre seppur il Torino sia in crisi di risultati (una vittoria e un pareggio nelle ultime 9, ndr).

Un solo tiro in porta per i granata, dato che conferma la solidità della retroguardia campana, seconda miglior difesa del campionato con 9 gol subiti (prima la Juventus con 7 e una gara da giocare). Decide la sfida lo scozzese Scott McTominay al 31′.

Si ferma una delle inseguitrici degli azzurri. La Lazio viene travolta 3-1 dal Parma in trasferta al “Tardini”. Gialloblu avanti con Man all’8′. Haj raddoppia al 53′ ma la Lazio riesce ad accorciare all’81’ con Castellanos. Speranze di rimonta rese vane dalla rete dell’ex Reggina Del prato al 90’+1.

Risultati Serie A 14ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:45

Cagliari-Verona 1-0

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Como-Monza 1-1

Ore 18:00

Milan-Empoli 3-0

Ore 20:45

Bologna-Venezia 3-0

Domenica 1 dicembre

Ore 12:30

Udinese-Genoa 0-2

Ore 15:00

Parma-Lazio 3-1

Torino-Napoli 0-1

Ore 18:00

Fiorentina-Inter

Ore 20:45

Lecce-Juventus

Lunedì 2 dicembre

Ore 20:45

Roma-Atalanta

Classifica Serie A

Napoli 32 Atalanta 28 Inter 28 Fiorentina 28 Lazio 28 Juventus 25 Milan 22* Bologna 21* Udinese 17 Empoli 16 Parma 15 Torino 15 Cagliari 14 Genoa 14 Roma 13 Lecce 12 Verona 12 Como 11 Monza 10 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 15ª Giornata Serie A

Venerdì 6 dicembre

Ore 18:30

Inter-Parma

Ore 20:45

Atalanta-Milan

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Genoa-Torino

Ore 18:00

Juventus-Bologna

Ore 20:45

Roma-Lecce

Domenica 8 dicembre

Ore 12:30

Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00

Verona-Empoli

Ore 18:00

Venezia-Como

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Lunedì 9 dicembre

Ore 20:45

Monza-Udinese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.