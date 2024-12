Museo Metauros: l’8 dicembre “Tra Greci e Italici” | INFO

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Mètauros propone con Itineraria Brutii, una mattinata di straordinaria valenza culturale per domenica 8 dicembre dalle ore 10.00 alle 12.30.

Una mattinata di attività ludico-didattiche dal titolo “Tra GRECI e ITALICI”, che darà la possibilità ad un gruppo di massimo 40 visitatori di ripercorrere e vivere insieme la storia del sito di Mètauros in età greca e romana attraverso una serie di attività di partecipazione corale tra proiezioni, visite teatralizzate con attori in scena e antichi giochi.

Le attività rappresentano un modello di visita innovativa e dinamica, organizzata pensando alle famiglie che vogliono vivere un’esperienza insieme, coniugando tempo libero e conoscenza, e anche ideale per adulti appassionati che vogliono conoscere da vicino in maniera originale gli usi e costumi delle civiltà antiche, che vivevano nei nostri territori nei secoli passati.

“Con questo primo appuntamento domenicale, che coincide con la Festa dell’Immacolata, apriamo il calendario di attività previste per le festività di Natale 2024” – dichiara la Direttrice del Museo Arch. Simona Bruni – “Il Museo è spazio collettivo di condivisione, è per noi motivo di orgoglio che le famiglie e gli appassionati possano sentirsi accolti. Il nostro obiettivo è far vivere il patrimonio culturale a tutte le generazioni in un ambiente inclusivo”.

Il concetto di Museo si evolve da luogo di sola conservazione, in luogo aperto e strumento per far emergere i bisogni di cultura che il territorio esprime. Le visite, previste all’interno della programmazione di servizi educativi del Museo, stanno vedendo un’importante partecipazione, anche da comuni vicini.

ore 10.00 Accoglienza famiglie e bambini

ore 10:15 Storytelling nel Museo Archeologico di Metauros con allestimenti didattici di tipo esperienziale;

ore 10,45: – Laboratorio di ceramica e coroplastica antica nell’area didattica del Museo;

ore 11,45: – Giochi antichi (orcium – stomachion – petteia)

ore 12,00 – Living history con “Scene di un matrimonio tra Greci e Italici a Metauros”

La partecipazione alle attività è gratuita, il Museo sarà comunque visitabile (ultimo ingresso ore 13:00). Visite guidate al solo costo del biglietto

Informazioni Evento:

Data Inizio: Domenica 8/12/2024

Data Fine: Domenica 8/12/2024

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione obbligatoria: drm-cal.metauros@cultura.gov.it / 3358497014

Posti disponibili: gruppo massimo di 40 posti

Luogo: Museo archeologico Mètauros c/o Palazzo Baldari, Via Roma 459, 89013 Gioia Tauro (RC)

Orario: 10:00 – 12:30

Telefono: +39 3358497014

E-mail: drm-cal.metauros@cultura.gov.it

