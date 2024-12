Il Ministro Tajani in Calabria: iniziative a Reggio, Motta San Giovanni e Lamezia

StrettoWeb

“Ad una settimana esatta dalla due giorni in Calabria del Ministro Elisabetta Casellati, un’altra presenza d’eccezione nella nostra regione: sarà Antonio Tajani a fare tappa in Calabria. Il Segretario nazionale di Forza Italia, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale, sarà qui con noi per tutta la giornata di sabato 14 dicembre, per una serie di importanti incontri politici ed istituzionali a cui non ha voluto assolutamente rinunciare nonostante gli innumerevoli impegni già previsti nella sua agenda”. Ad annunciarlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia e Vice Capogruppo del partito alla Camera dei Deputati.

Di seguito il dettaglio dei vari appuntamenti che prevedono la presenza di Tajani:

ore 9:30 incontro istituzionale presso l’auditorium “Gianni Versace” del Ce.Dir. di Reggio Calabria , intervento al convegno “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze”.

ore 10:30 incontro istituzionale presso Piazza della Municipalità del Comune di Motta San Giovanni (RC), cerimonia di consegna al Ministro Tajani del premio "Il Minatore d'Oro."

ore 17:00 presso il T-Hotel di Lamezia Terme (CZ) conferenza stampa con i quadri dirigenziali di Forza Italia Calabria per annunciare i tanti nuovi Sindaci ed Amministratori aderenti al partito azzurro.

