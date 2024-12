Milazzo, torna il presepe vivente promosso dall’associazione “Borgo Antico” al Castello

StrettoWeb

È uno degli appuntamenti più seguiti in Sicilia anche per il coinvolgimento di oltre 170 figuranti e ormai stabilmente fa parte del cartellone natalizio varato dall’Amministrazione comunale. Il presepe vivente di Milazzo promosso dall’associazione teatrale “Borgo Antico”, all’interno della Cittadella fortificata anche quest’anno si arricchirà di ulteriori dettagli ed allestimenti.

“Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità al presepe ma questo di certo grazie alla collaborazione e impegno dell’amministrazione Midili. Non era scontato ritornare anche quest’anno ma il Comune ce lo ha permesso e io di questo sono molto grato al sindaco”, ha voluto sottolineare Enzo Paci, da sempre simbolo del teatro in città. Qualche anticipazione è d’obbligo, anche se la bellezza sarà vedere dal vivo la rappresentazione. Non ci saranno solo i quadri tematici come l’Annunciazione, Erode, la Natività, ma quest’anno le casette all’interno del Mastio saranno notevolmente arricchite, dando spazio a piccoli musei delle arti e dei mestieri con l’esposizione dei vari attrezzi. Un’adesione incredibile, di oltre 170 figuranti permetterà al presepe di essere ancora più bello e rappresentativo. Oltre ai quadri che saranno sempre sei, ci saranno animazioni con lo spettacolo del fuoco a cura di Nino Scaffidi, il “Trampolaio Matto” e le “Onde sonike”.

Inoltre ci saranno le postazioni riservate agli antichi mestieri e agli animali. Il presepe sarà visitabile dalle ore 17 fino alle ore 21,30 del 22, e poi il 26, il 29 di questo mese per chiudersi il 6 gennaio. Per i ticket, il costo è di tre euro con ingresso gratuito fino ai 12 anni. Sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 20, proprio per concedere ancora più tempo a tutti coloro che vorranno, di visitare questa rappresentazione che con orgoglio da tre anni, dimostra l’impegno e la costanza di tante persone che si adoperano affinché tutto funzioni come previsto.

